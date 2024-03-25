Дабл-даблы Дэвиса и Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Индиану»

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 150:145 (30:36, 42:32, 44:31, 34:46). В составе победителей дабл-даблы оформили Энтони Дэвис (36 очков и 16 подборов) и Леброн Джеймс (26 очков и 10 передач). У гостей дабл-даблы в активе Паскаля Сиакама (36 очков и 12 подборов) и Тайриза Халибертона (12 очков и 10 передач).