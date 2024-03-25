Дабл-даблы Дэвиса и Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Индиану»
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 150:145 (30:36, 42:32, 44:31, 34:46). В составе победителей дабл-даблы оформили Энтони Дэвис (36 очков и 16 подборов) и Леброн Джеймс (26 очков и 10 передач). У гостей дабл-даблы в активе Паскаля Сиакама (36 очков и 12 подборов) и Тайриза Халибертона (12 очков и 10 передач).
«Лейкерс» (39 побед и 32 поражения) занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Индиана» (40−32) располагается на шестой строчке на Востоке.
Результаты других матчей:
«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 121:84;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:110;
«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:93.