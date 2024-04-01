Леброн побил рекорд Джордана и заговорил о завершении карьеры. Что творится в НБА

Леброн Джеймс, завершение карьеры: НБА, Лос-Анджелес Лейкерс, когда Леброн завершит карьеру, Майкл Джордан, рекорд НБА | Источник: Чемпионат.com

О Леброне Джеймсе в НБА говорят уже более 20 лет, а до сих пор играющая легенда лиги продолжает всех радовать своими умопомрачительными выступлениям, даже несмотря на то что Брону, к слову, 39 лет. В матче регулярного чемпионата между «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» было много чего интересного — рекорды, огненное выступление Джеймса, а главное — слова Короля о завершении карьеры.

Начнём с того, что происходило в матче. «Лейкерс» подходили ко встрече с «Бруклином» в статусе фаворита и с первых минут задали такой темп, что хозяева к нему не были готовы. «Озёрники» во главе с Джеймсом просто уничтожили соперника в первой четверти — 31:11. При этом Леброн с ходу начал реализовывать все свои броски. Команды ушли на большой перерыв, а «Бруклин» проигрывал с разницей в 23 очка.

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После возвращения на паркет хозяева немного потрепали нервы гостям, забрав третью четверть со счётом 35:23, но затем подопечные Дарвина Хэма спокойно довели дело до уверенной победы как в решающем игровом отрезке (26:25), так и в матче — 116:104. Чем же отличился Леброн? 39-летний баскетболист набрал 40 очков, реализовав 9 из 10 трёхочковых бросков. Король повторил свой рекорд по «трёшкам» за игру.

По завершении матча главный тренер «Лейкерс» Хэм отметил ценность Леброна, сравнив его с известным супергероем. «Я чрезвычайно благодарен, что он взял с собой в дорогу плащ Супермена… Нам понадобились все девять его трёхочковых бросков». Со специалистом сложно не согласиться, когда Леброн творит на паркете в Нью-Йорке вот такие вещи:

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240969&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Одним из ярких событий стало ещё и то, что Джеймс обошёл Майкла Джордана по количеству игр с 30 и более очками в регулярном чемпионате НБА. На счету Леброна теперь 672 таких игры, а легенда «Чикаго Буллз» остановился на 671 игре. При этом Королю потребовалось 1486 матчей для того, чтобы превзойти Майкла, который добился своего показателя в 1072 матчах.

Но на этом громкие новости не закончились. Леброн сразу после матча с «Бруклином» дал комментарий по поводу завершения профессиональной карьеры. «Не очень долго, я не собираюсь играть ещё 21 год, это уж точно. Не знаю, когда эта дверь закроется, но у меня осталось не так много времени». Король не дал точной информации, однако даже из того, что он сказал, можно понять намерения Брона.

Джеймс-старший ждёт появления в лиге сына Бронни, чтобы стать первым в истории НБА баскетболистом, который сыграет в официальном матче со своим сыном. Помимо грёз о пятом чемпионстве, появление Бронни в лиге можно назвать одной из главных целей Короля на закате карьеры. Все уже давно понимают, что последняя глава Леброна в НБА подходит к своему логическому завершению. С каждым годом разговоров об этом всё больше и больше, но живая легенда баскетбола продолжает удивлять на паркете.

40 очков, семь подборов, пять передач и умопомрачительная реализация — 9 из 10 трёхочковых (90%) и 13 из 17 всех бросков — 76%. В 39 лет далеко не каждому удаётся выступать на высочайшем уровне в столь конкурентной лиге, как НБА. Джеймс, безусловно, символ своей эпохи, однако в скором времени и он повесит кроссовки на гвоздь. Поэтому нужно наслаждаться его игрой здесь и сейчас, тем более «Лейкерс» ведут борьбу за выход в плей-офф. Уже не терпится увидеть Короля в постсезоне.