Майкл Джордан стал третьим в рейтинге миллиардеров среди знаменитостей

Первое место занимает создатель фантастической саги «Звездные войны», продюсер Джордж Лукас с состоянием 5,5 млрд долларов. На второй строчке расположился режиссер Стивен Спилберг (4,8 млрд долларов).

Состояние Джордана составляет 3,2 млрд долларов. В 2015 году экс-баскетболист «Чикаго Буллз» стал первым спортсменом-миллиардером. Он заработал более 1,8 миллиарда долларов от партнерских отношений с брендами. В 2010 году он приобрел команду НБА «Шарлотт Хорнетс» за 175 миллионов долларов, а спустя 13 лет продал ее за 3 млрд долларов.

Десятое место рейтинга занял гольфист Тайгер Вудс с состоянием 1,3 млрд долларов. Пятикратный победитель турниров серии «Мастерс» за свою карьеру заработал более 1,7 млрд долларов. Строчкой ниже расположился четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, состояние которого оценивается в 1,2 млрд долларов. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», помимо спорта, получает доходы от компании по производству теле- и кинопродукции Spring Hill, холдинга Fenway Sports Group, который владеет «Ливерпулем», бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс» и клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», также от пиццерии, недвижимости и инвестиций.