«Финикс» обыграл «Миннесоту» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 97:87 (32:20, 25:21, 20:20, 20:26). Самым результативным игроком матча стал Грейсон Аллен, набравший 23 очка. Также по дабл-даблу оформили игроки «Санз» Девин Букер (13 очков и 13 передач) и Юсуф Нуркич (11 очков и 15 подборов). Больше всего очков в составе «Тимбервулвз» набрал Энтони Эдвардс (17).

«Миннесота» (53 победы и 24 поражения) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» (46−31) располагается на шестой строчке.

В другом матче дня баскетболисты «Бостон Селтикс» обыграли дома «Сакраменто Кингз» со счетом 101:100 (27:15, 27:35, 30:22, 17:28). Разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс набрал 40 очков, а его партнер по команде Домантас Сабонис оформил дабл-дабл (16 очков и 16 подборов). Самым результативным в составе «Селтикс» стал Пэйтон Притчард (21).

Сабонис оформил дабл-дабл в 60 матчах подряд. В текущем сезоне на его счету 73 дабл-дабла, это лучший показатель с сезона-1992/93. В том регулярном чемпионате центровой «Хьюстон Рокетс» Хаким Оладжьювон оформил 72 дабл-дабла.

Результаты других матчей:

«Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:108;

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 126:112;

«Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Мэджик» — 124:115;

«Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 108:90;

«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 108:100;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 109:111;

«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторз» — 111:117;

«Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 104:119;