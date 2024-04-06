Винс Картер попал в число новых членов Зала славы баскетбола

Помимо Картера, который провел 22 сезона в НБА, чести быть включенными в Зал славы баскетбола имени Нейсмита были удостоены четырехкратная чемпионка WNBA Сеймон Огастус, двукратный чемпион НБА Дик Барнетт, чемпион 2004 года Чонси Биллапс, четырехкратный участник Матча звезд Даг Коллинз, пятикратный чемпион НБА Майкл Купер, шестикратный участник Матча всех звезд Уолтер Дэвис, тренеры Харли Редин, Чарльз Смит и Бо Райан, призер Олимпийских игр в составе женской сборной Австралии Мишель Тиммс, а также Херб Саймон и Джерри Уэст.