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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Винс Картер попал в число новых членов Зала славы баскетбола

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Восьмикратный участник Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Винс Картер будет введен в Зал славы баскетбола в 2024 году, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AP 2023

Помимо Картера, который провел 22 сезона в НБА, чести быть включенными в Зал славы баскетбола имени Нейсмита были удостоены четырехкратная чемпионка WNBA Сеймон Огастус, двукратный чемпион НБА Дик Барнетт, чемпион 2004 года Чонси Биллапс, четырехкратный участник Матча звезд Даг Коллинз, пятикратный чемпион НБА Майкл Купер, шестикратный участник Матча всех звезд Уолтер Дэвис, тренеры Харли Редин, Чарльз Смит и Бо Райан, призер Олимпийских игр в составе женской сборной Австралии Мишель Тиммс, а также Херб Саймон и Джерри Уэст.

Церемония включения новых членов в Зал славы баскетбола пройдет 17 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс, США).

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