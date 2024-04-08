«На виду в Северной Америке». Россиянин Владислав Голдин выставил кандидатуру на драфт НБА

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россиянин Владислав Голдин решил выдвинуть свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который пройдет 26—27 июня . ТАСС рассказывает о последних успехах спортсмена и его перспективах попасть в сильнейшую лигу мира.

Голдину 22 года, он родился в Нальчике. До 15 лет спортсмен совмещал занятия баскетболом с борьбой, однако с увеличением роста, который на данный момент составляет 2,16 метра, он решил остановиться на игре с мячом. В 2017 году Голдин попал в юниорскую команду московского ЦСКА, одного из самых титулованных клубов Европы, в котором провел три сезона. За это время баскетболист принял участие в 65 матчах, где в среднем набирал 7,1 очка, делал 0,4 результативные передачи и совершал 2,5 подбора.

Успехи Голдина были замечены тренерами молодежных команд сборной России. Он принял участие в чемпионате Европы 2018 года среди спортсменов до 18 лет и в чемпионате мира 2019 года среди игроков до 19 лет. На континентальном первенстве россияне тогда заняли четвертое место, на мировом — пятое, уступив в четвертьфинале будущим чемпионам, американцам. Во многом благодаря этим успехам Голдин переехал в Северную Америку, где сначала играл за команду частной школы при Академии наук города Патнэма, потом перешел в команду Техасского технологического университета, где провел один сезон. До марта 2024 года россиянин играл за команду «Флорида Атлантик» в главной баскетбольной лиге Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Именно там он добился наибольших своих успехов. В прошлом сезоне команда Голдина дошла до полуфинала плей-офф NCAA, в котором уступила «Сан-Диего Стэйт» (71:72). В этом — проиграла в первом раунде «Стэйт Дэймонс» (65:73 ОТ). Россиянин был одним из лидеров своей команды и в марте 2024 года в одну из недель стал лучшим игроком своей конференции.

Всего в американских командах на данный момент Голдин провел 117 матчей, где в среднем набирал 10,1 очка, отдавал 0,5 результативные передачи и совершал 5,7 подбора. После завершения сезона он сообщил в своих социальных сетях о завершении студенческой карьеры.

«Я выставляю свою кандидатуру на драфт 2024 года и завершаю университетскую карьеру», — написал спортсмен.

«Перспективный и целеустремленный»

Отечественных баскетболистов не выбирали на драфте НБА с 2013 года. Тогда «Кливленд» выбрал Сергея Карасева под общим 19-м номером. Первым в 1975 году задрафтовали олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Александра Белова — его под 161-и номером выбрал «Нью Орлеан». Также на драфте в разное время были выбраны олимпийские чемпион 1988 года Валерий Тихоненко, призеры Олимпиады в Лондоне Андрей Кириленко, Алексей Швед, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Александр Каун, призер чемпионата мира 1994 года Андрей Фетисов, а также Сергей Караулов, Ярослав Королев и Павел Подколзин.

Многие эксперты высоко оценивают шансы Голдина быть выбранным одной из команд НБА в этом году. «Я думаю, здесь будет многое зависеть от команд — кому нужны более классические центровые, как Уокер Кесслер, Мэйсон Пламли, — сказал ТАСС Кириленко, ныне возглавляющего Российскую федерацию баскетбола. — Высокий драфт вряд ли, хотя хотелось бы ошибиться, но, думаю, в середине точно шансы хорошие. Влад — талантливый и трудолюбивый парень, еще со времен юниорского чемпионата мира 2019 года, и, конечно, желаем ему удачи, следим, переживаем».

«Прошлый год был у него прорывной, а в этом он уже ядро команды из Флориды, — добавил собеседник агентства. — Или [Голдин] может пойти по пути Саши Кауна и стать топом в Европе. Но я думаю, что пробовать себя в НБА обязательно надо».

С Кириленко согласен чемпион мира 1983 года Станислав Еремин. «Я не очень пристально слежу за карьерой Голдина, но, безусловно, я о нем наслышан. Думаю, выставить свою кандидатуру он решил вместе со своими агентами, но в любом случае пробовать свои силы в НБА нужно, и здорово, что есть сейчас игрок из России, который на виду в Северной Америке», — отметил Еремин.