«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Бостон» в матче НБА, Брансон набрал 39 очков

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 118:109 (32:29, 37:19, 31:23, 18:38) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Джейлен Брансон (39). Также дабл-дабл на счету Джоша Харта (16 очков, 16 подборов) и Айзеи Хартенштайна (11 очков, 13 подборов). В составе «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тейтум, который записал на свой счет 18 очков.