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09:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Бостон» в матче НБА, Брансон набрал 39 очков

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Бостон Селтикс» на своем паркете уступил «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 118:109 (32:29, 37:19, 31:23, 18:38) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Джейлен Брансон (39). Также дабл-дабл на счету Джоша Харта (16 очков, 16 подборов) и Айзеи Хартенштайна (11 очков, 13 подборов). В составе «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тейтум, который записал на свой счет 18 очков.

«Бостон» является лидером Восточной конференции, имея в своем активе 62 победы в 80 матчах. «Никс» (48 побед, 80 матчей) идут третьими.

Результаты остальных матчей:

«Детройт» — «Чикаго» — 105:127;

«Юта» — «Хьюстон» — 124:121;

«Портленд» — «Голден Стэйт» — 92:100;

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 123:135.

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