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13:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Стефен Карри третий раз забил 350 трёшек за сезон

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в этом сезоне регулярного чемпионата НБА реализовал 350 трёхочковых бросков.
Источник: Reuters

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в этом сезоне регулярного чемпионата НБА реализовал 350 трёхочковых бросков.

Эта отметка была взята Карри в состоявшемся сегодня ночью матче, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 100:92. Стефен набрал в этой игре 22 очка, пять раз реализовав броски из-за дуги из 16 попыток.

Для Стефена Карри это третий сезон в НБА, в котором он забивает не менее 350 дальних бросков. Ранее это ему также удавалось в сезоне-2018/2019 (354) и в сезоне-2015/206, когда он 402 раза забил трёхочковые броски.

Единственный игрок, кроме Карри, который смог забить не менее 350 трёхочковых за сезон, это Джеймс Харден, который в сезоне-2018/2019 в составе «Хьюстон Рокетс» забил 378 таких бросков. В целом на счету Карри 4358 реализованных трёхочковых бросков, включая плей-офф и регулярные чемпионаты НБА.

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