Стефен Карри третий раз забил 350 трёшек за сезон

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в этом сезоне регулярного чемпионата НБА реализовал 350 трёхочковых бросков.

Эта отметка была взята Карри в состоявшемся сегодня ночью матче, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 100:92. Стефен набрал в этой игре 22 очка, пять раз реализовав броски из-за дуги из 16 попыток.

Для Стефена Карри это третий сезон в НБА, в котором он забивает не менее 350 дальних бросков. Ранее это ему также удавалось в сезоне-2018/2019 (354) и в сезоне-2015/206, когда он 402 раза забил трёхочковые броски.