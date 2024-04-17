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01:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шестикратный участник Матча звезд НБА Гриффин ушел из баскетбола

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Шестикратный участник Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Блэйк Гриффин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Источник: AFP 2023

Гриффин, которому в марте исполнилось 35 лет, в нынешнем сезоне был без клуба. Последней командой форварда был «Бостон Селтикс», за который он выступал в сезоне-2022/23.

«Я никогда не представлял себя парнем, у которого будет “письмо об уходе из баскетбола”, я не собираюсь им становиться. Но когда я размышлял о своей карьере, единственное чувство, к которому я постоянно возвращался, и единственное, что я хотел бы выразить, — это благодарность. Игра в баскетбол дала мне так много в этой жизни, и я бы ничего не стал менять. И последнее, но, безусловно, не менее важное: я с нетерпением жду своей следующей главы. Шучу, я закончил (карьеру)», — написал Гриффин в своем аккаунте в соцсети X.

Грифин выступал большую часть карьеры в составе «Лос-Анджелес Клипперс», за который он играл с 2009 по 2018 года. После он провел три сезона в «Детройт Пистонс» (2018−2021) и еще сезон в составе «Бруклин Нетс». Форвард участвовал в Матче звезд без перерывов с 2011 по 2015 год, а также в 2019 году. Также он трижды попадал в состав второй символической пятерки сезона в НБА — с 2012 по 2014 год.

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