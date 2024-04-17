Шестикратный участник Матча звезд НБА Гриффин ушел из баскетбола

«Я никогда не представлял себя парнем, у которого будет “письмо об уходе из баскетбола”, я не собираюсь им становиться. Но когда я размышлял о своей карьере, единственное чувство, к которому я постоянно возвращался, и единственное, что я хотел бы выразить, — это благодарность. Игра в баскетбол дала мне так много в этой жизни, и я бы ничего не стал менять. И последнее, но, безусловно, не менее важное: я с нетерпением жду своей следующей главы. Шучу, я закончил (карьеру)», — написал Гриффин в своем аккаунте в соцсети X.