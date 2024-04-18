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01:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НБА пожизненно дисквалифицировала центрового «Торонто» Портера

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своем официальном сайте объявила о пожизненной дисквалификации центрового «Торонто Рэпторс» Джонтея Портера за игру на ставках.

Источник: AFP 2023

В результате проведенного расследования удалось установить, что 24-летний американец нарушил правила лиги, раскрыв конфиденциальную информацию другим лицам, делающим ставки на спорт. Также Портер самостоятельно заключал пари на матчи НБА.

Перед матчем «Торонто» против «Сакраменто Кингз», который состоялся 20 марта, Портер раскрыл конфиденциальную информацию о состоянии своего здоровья человеку, который делал ставки на матчи НБА. В свою очередь, получивший информацию человек, сделал ставку типа экспресс на сумму 80 тысяч долларов в онлайн-букмекерской конторе и выиграл 1,1 миллиона долларов. Из-за необычной активности ставка была заморожена и не была выплачена.

Также по результатам расследования стало известно, что сам Портер сделал как минимум 13 ставок на игры НБА с января по март 2024 года, используя аккаунт своего помощника. Размер этих ставок варьировался от 15 долларов до 22 тысяч, общая сумма составила более 54 тысяч. Пари принесли Портеру 22 тысячи долларов чистого выигрыша.

НБА продолжает расследование и поделилась информацией с федеральными прокурорами по данному инциденту.

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