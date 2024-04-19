Дончич установил уникальный рекорд среди всех игроков в истории НБА | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, словенец стал первым игроком в истории, кто смог за отдельный сезон набирать свыше 32 очков, девять подборов и девяти передач в среднем.

Дончич проводит свой шестой сезон в лиге и уже пять раз становился участником Матча всех звёзд. «Даллас Маверикс» закончили выступление в регулярке на пятом месте в Западной конференции.