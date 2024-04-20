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10:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Майами» и «Нью-Орлеан» пробились в плей-офф НБА

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. «Майами Хит» и «Нью-Орлеан Пеликанс» успешно преодолели раунд плей-ин и стали последними участниками плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2023

«Майами» победил в плей-ин Восточной конференции «Чикаго Буллз» со счетом 112:91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31). У победителей лучшим на площадке был Тайлер Хирро, оформивший дабл-дабл (24 очка + 10 подборов), а также сделавший 9 передач. У «Чикаго» 22 очка набрал Демар Дерозан, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл (16 очков + 14 подборов).

«Нью-Орлеан» в раунде плей-ин Западной конференции победил дома «Сакраменто Кингз» со счетом 105:98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24). У «пеликанов» 24 очка набрал Брэндон Ингрэм, а литовец Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл (19 очков + 12 подборов). У «Сакраменто» 35 очков на счету Де’Аарона Фокса, а еще один литовец Домантас Сабонис отметился дабл-даблом (23 очка + 14 подборов).

«Майами» сыграет в серии ⅛ финала плей-офф с «Бостон Селтикс», «Нью-Орлеан» поспорит за путевку в ¼ финала с «Оклахомой-Сити Тандер». Для «Чикаго» и «Сакраменто» нынешний сезон окончен.

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