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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чертовски больно». Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на вылет из плей-офф

Форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс эмоционально высказался о проигрыше своей команды в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) от «Денвер Наггетс».

«Я понятия не имею, в каком эмоциональном состоянии я сейчас нахожусь. Какое-то дерьмо… Каждая игра имела большое значение. Я чувствую, что мы были совсем близко… Могли вырвать матч, но не сделали этого и в итоге проиграли серию, и это чертовски больно», — приводит слова Джеймса издание Sportskeeda.

Ранее «Лос-Анджелес» проиграл «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф НБА, закончив борьбу в этом сезоне.

В пятом матче серии «Денвер Наггетс» одержал победу на домашней площадке над командой из Лос-Анджелеса со счётом 108:106 и вышел в следующий этап, выиграв серию со счётом 4−1.

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