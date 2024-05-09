«Чертовски больно». Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на вылет из плей-офф

«Я понятия не имею, в каком эмоциональном состоянии я сейчас нахожусь. Какое-то дерьмо… Каждая игра имела большое значение. Я чувствую, что мы были совсем близко… Могли вырвать матч, но не сделали этого и в итоге проиграли серию, и это чертовски больно», — приводит слова Джеймса издание Sportskeeda.