«Даллас» победил «Оклахому» во втором матче серии плей-офф НБА

Встреча, прошедшая в Оклахоме в четверг, завершилась со счетом 119:110 (36:32, 32:30, 31:27, 20:21) в пользу гостей из Техаса. У победителей по дабл-даблу оформили Пи-Джей Вашингтон (29 очков + 11 подборов) и Лука Дончич (29 очков + 10 подборов). У хозяев дабл-даблом отметился Шэй Гилджес-Александер (33 очка + 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1, третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Далласе.