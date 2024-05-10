«Даллас» победил «Оклахому» во втором матче серии плей-офф НБА

Встреча, прошедшая в Оклахоме в четверг, завершилась со счетом 119:110 (36:32, 32:30, 31:27, 20:21) в пользу гостей из Техаса. У победителей по дабл-даблу оформили Пи-Джей Вашингтон (29 очков + 11 подборов) и Лука Дончич (29 очков + 10 подборов). У хозяев дабл-даблом отметился Шэй Гилджес-Александер (33 очка + 12 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1, третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Далласе.
«Кливленд Кавальерс» также сравнял счет в серии с «Бостон Селтикс» (1−1), одержав крупную победу на выезде со счетом 118:94 (30:24, 24:30, 36:24, 28:16). У победителей 29 очков набрал Донован Митчелл, Эван Мобли оформил дабл-дабл (21 очко + 10 подборов). У хозяев 25 очков набрал Джейсон Тейтум. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут на паркете команды из штата Огайо.