«Денвер Наггетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в серии плей-офф НБА

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 117:90 (28:20, 28:21, 37:25, 24:24) в пользу действующих чемпионов лиги. Самыми результативными в матче стали Джамал Мюррэй и Никола Йокич из «Наггетс», на счету которых по 24 очка, серб с 14 подборами оформил дабл-дабл. В составе соперника больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (19).