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10:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Денвер Наггетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в серии плей-офф НБА

«Денвер» обыграл «Миннесоту» в третьем матче серии плей-офф НБА.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 117:90 (28:20, 28:21, 37:25, 24:24) в пользу действующих чемпионов лиги. Самыми результативными в матче стали Джамал Мюррэй и Никола Йокич из «Наггетс», на счету которых по 24 очка, серб с 14 подборами оформил дабл-дабл. В составе соперника больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (19).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Миннесоты». Следующий матч команд пройдет 13 мая в Миннеаполисе.

В другом матче дня «Индиана Пэйсерс» обыграла дома «Нью-Йорк Никс» (111:106), счет в серии — 2−1 в пользу «Никс».

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