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11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Финикс» договорился с титулованным тренером, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майк Буденхольцер возглавит клуб «Финикс Санс», сообщает ESPN.

Источник: Reuters

Сообщается, что контракт с 54-летним специалистом рассчитан на пять лет. Официально о назначении будет объявлено в воскресенье.

На этом посту он сменит Фрэнка Вогеля, который был отправлен в отставку 9 мая.

Буденхольцер с 1996-го по 2013 годы входил в тренерский штаб «Сан-Антонио Спёрс», в составе которого четырежды стал чемпионом НБА, в 2021 году он привел к титулу «Милуоки Бакс» в качестве главного тренера. Также американец возглавлял «Атланту». В 2015 и 2019 годах Буденхольцер признавался лучшим тренером лиги.

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