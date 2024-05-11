«Финикс» договорился с титулованным тренером, пишут СМИ
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майк Буденхольцер возглавит клуб «Финикс Санс», сообщает ESPN.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майк Буденхольцер возглавит клуб «Финикс Санс», сообщает ESPN.
Сообщается, что контракт с 54-летним специалистом рассчитан на пять лет. Официально о назначении будет объявлено в воскресенье.
На этом посту он сменит Фрэнка Вогеля, который был отправлен в отставку 9 мая.
Буденхольцер с 1996-го по 2013 годы входил в тренерский штаб «Сан-Антонио Спёрс», в составе которого четырежды стал чемпионом НБА, в 2021 году он привел к титулу «Милуоки Бакс» в качестве главного тренера. Также американец возглавлял «Атланту». В 2015 и 2019 годах Буденхольцер признавался лучшим тренером лиги.