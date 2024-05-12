«Даллас» обыграл «Оклахому» в четвертьфинале плей-офф НБА

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Даллас Маверикс» повел в серии против «Оклахомы-Сити Тандер» в рамках ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одержав победу в третьем матче противостояния.

Встреча, прошедшая в Далласе в субботу, завершилась со счетом 105:101 (26:23, 25:29, 31:26, 23:23) в пользу хозяев. У победителей 27 очков набрал Пи Джей Вашингтон, а Лука Дончич оформил дабл-дабл (22 очка + 15 подборов). У гостей лучшим на паркете был Шэй Гилджес-Александер, также сделавший дабл-дабл (31 очко + 10 подборов).