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11:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Даллас» обыграл «Оклахому» в четвертьфинале плей-офф НБА

«Даллас» вышел вперед в серии против «Оклахомы» в ¼ финала плей-офф НБА.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Даллас Маверикс» повел в серии против «Оклахомы-Сити Тандер» в рамках ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одержав победу в третьем матче противостояния.

Встреча, прошедшая в Далласе в субботу, завершилась со счетом 105:101 (26:23, 25:29, 31:26, 23:23) в пользу хозяев. У победителей 27 очков набрал Пи Джей Вашингтон, а Лука Дончич оформил дабл-дабл (22 очка + 15 подборов). У гостей лучшим на паркете был Шэй Гилджес-Александер, также сделавший дабл-дабл (31 очко + 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Далласа». Четвертый матч противостояния пройдет также на паркете техасской команды, после чего серия вернется в Оклахому.

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