Действующий чемпион НБА «Денвер» не сумел выйти в полуфинал плей-офф, проиграв «Миннесоте»

ТАСС, 20 мая. «Денвер» дома со счетом 90:98 уступил «Миннесоте» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Денвера» Джамал Мюррей, на счету которого 35 очков. Его одноклубник сербский нападающий Никола Йокич сделал дабл-дабл, набрав 34 очка и совершив 19 подборов. У «Миннесоты» больше всех очков на счету американского форварда Джейдена Макдэниэлса — 23. В начале третьей четверти «Денвер» имел преимущество в 20 очков.

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−3 в пользу «Миннесоты». По итогам регулярного чемпионата «Денвер» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» — третье. Ее соперником в полуфинале станет «Даллас», который ранее победил «Оклахому» (4−2).

В другом полуфинале победитель регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Индианой». «Бостон» завершил четвертьфинальную серию против «Кливленда» со счетом 4−1. «Индиана» на этой стадии обыграла «Нью-Йорк» (4−3). Седьмая игра их серии прошла 19 мая и завершилась победой «Индианы» на гостевой площадке (130:109), до этого в противостоянии выигрывали исключительно хозяева. «Индиана» вышла в полуфинал плей-офф впервые с сезона-2013/14, тогда клуб на этой стадии проиграл «Майами» (2−4).