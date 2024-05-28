00:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер двукратный чемпион НБА Билл Уолтон

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член зала славы Билл Уолтон ушел из жизни в возрасте 71 года, сообщает пресс-служба лиги в соцсети X.

Источник: AFP 2023

Уолтон умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Уолтон побеждал в НБА в 1977 году в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», став самым ценным игроком финальной серии, и в 1986 году в составе «Бостон Селтикс». Также он выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», дважды принимал участие в Матче всех звезд, стал самым ценным баскетболистом сезона-1977/78. В 1993 году Уолтон был принят в Зал славы баскетбола.

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