Умер двукратный чемпион НБА Билл Уолтон

Уолтон побеждал в НБА в 1977 году в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», став самым ценным игроком финальной серии, и в 1986 году в составе «Бостон Селтикс». Также он выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», дважды принимал участие в Матче всех звезд, стал самым ценным баскетболистом сезона-1977/78. В 1993 году Уолтон был принят в Зал славы баскетбола.