На сына Леброна претендуют 10 клубов НБА. Влияние имени отца или скрытый потенциал?
На уровне NCAA Бронни показывал очень скромную статистику, но сейчас нарасхват.
На уровне NCAA Бронни показывал очень скромную статистику, но сейчас нарасхват.
На этой неделе сын Леброна Джеймса Бронни принял окончательное решение участвовать в драфте НБА. Об этом заявил его агент, один из самых влиятельных людей в современной НБА Рич Пол. После удачного драфт-комбайна шансы защитника быть выбранным на драфте резко повысились. По сообщению инсайдеров, просмотр 19-летнему баскетболисту готовы устроить более 10 клубов лиги, среди них, конечно же, «Лейкерс» и «Финикс». Последние и вовсе могут отдать за игрока 22-й пик.
В дебютном сезоне NCAA Джеймс-младший демонстрировал довольно скромную статистику, в среднем набирая 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи. Но самое важное, что он не был лидером Университета Южной Каролины, а его команда завершила сезон с результатом 15−18 и не попала в «Мартовское безумие». Поэтому многие эксперты считали, что шансы старшего сына суперзвезды «Лейкерс» быть выбранным на драфте приближались к нулю. А чтобы исправить это, он еще на год останется в университетском баскетболе.
Однако знаменитый драфт-комбайн в Чикаго изменил ситуацию. По итогам этого мероприятия Бронни взлетел сразу на 10 позиций в рейтинге ESPN: с 54-го на 44-е место (аналитики издания зачастую верно прогнозируют выбор самых талантливых игроков мира).
«Я наблюдал за ним на драфт-комбайне, — рассказал в подкасте Дэна Патрика трижды лучший “шестой” игрок НБА Джамал Кроуфорд. — Мне нравится, как он играет, мне нравится, как его воспитали, его скромность. Я знаю, каково это быть знаменитым парнем, когда все смотрят на тебя. Даже если бы Бронни не был сыном Леброна, то я бы обратил на него внимание. Его рост 187 сантиметров, а вертикальный прыжок — метр. Это первое, что бросается в глаза. Затем он бросил 25 трехочковых и реализовал 19 из них. Я видел это. И он играет правильно, тактически подкован».
После Чикаго один из самых авторитетных инсайдеров НБА Шэмс Чарании написал, что «Финикс» рассматривает Бронни в качестве одного из главных кандидатов на выбор под 22-м номером. Еще месяц назад такой расклад казался безумием. Другие инсайдеры пишут, что Джеймс-младший получил более 10 предложений по поводу просмотров, но собирается принять лишь несколько, включая «Лейкерс». Там они смогут сыграть в одной команде с отцом (если сам Леброн примет предложение «озерников»). По-прежнему кажется, что это последняя цель в звездной карьере форварда.
Тогда Джеймс станет первым баскетболистом в истории НБА, который сыграет в одной команде со своим сыном. Такое не удавалось ни Коби Брайанту (его отец Джо «Мармелад» был прилично старше), ни Майклу Джордану (его сыновья застряли в университетах, да и не мог Майкл тогда представить себе такое). Этот сценарий точно поставит Леброна выше Майкла и Коби в любых списках.
«Я хочу, чтобы Бронни сам разобрался, кем он видит себя в НБА, — подчеркивает Леброн. — Он сравнил себя с Дрю Холидэем, Дерриком Уайтом, Дэвионом Митчеллом, Маркусом Смартом. Это игроки, которые должны быть в вашей команде, если вы хотите бороться за чемпионство. Они не всегда заметны в статистических протоколах, но всегда заметны в игре. Здорово, что у Бронни сейчас такое представление о себе. Любая команда будет рада иметь такого 19-летнего парня. Лично у меня были совсем другие цели, когда я пришел в лигу. Я хотел в первом же сезоне попасть на Матч всех звезд, стать MVP. Многие из нас стремятся к этому. Но Бронни понимает, на каком уровне он находится на данном этапе, и знает, как он влияет на игру. Он игрок, для которого главное значение имеет победа, и мне нравится его образ мышления. Я в восторге от его ответов на многие вопросы, которые ему задавали на драфт-комбайне, потому что мы даже никогда об этом не говорили».
Сам Бронни заявил, что ему мешает тот факт, что он является сыном одного из лучших игроков в истории.
«В мой адрес поступает много необоснованной критики, меня всегда сравнивают с отцом, — сказал защитник в интервью Sirius XM NBA. — Мне приходится постоянно иметь с этим дело. Никто не знает, через что мне довелось пройти. Я просто стараюсь максимально использовать те возможности, которые мне предоставлены. Почему я решил все-таки пойти на драфт в этом году? Тут я прислушался к мнению своей мамы Саванны. Она всегда говорила мне, что надо стремиться туда, куда ведет мое сердце. И меня радует то, чем я занимаюсь сейчас».