17:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финал НБА 2024: кто играет и расписание матчей серии

«Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» сыграют в финальной серии НБА 2024.

Источник: Reuters

В ½ финала «Бостон» был сильнее «Индианы Пэйсерс» — 4−0. Счет в полуфинальной серии «Даллас» — «Миннесота Тимбервулвз» — 4−1. Стартует решающая стадия в Бостоне в пятницу, 7 июня. Публикуем расписание финальной серии НБА. Время начала — московское.

Расписание финала НБА 2024:

  • 7 июня, пятница, 3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне.
  • 10 июня, понедельник, 3:00. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне.
  • 13 июня, четверг, 3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе.
  • 15 июня, суббота, 3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе.

Дополнительные матчи (если понадобятся):

  • 18 июня, вторник, 3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне.
  • 21 июня, пятница, 3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе.
  • 24 июня, понедельник, 3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне.

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