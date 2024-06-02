Финал НБА 2024: кто играет и расписание матчей серии
«Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» сыграют в финальной серии НБА 2024.
«Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» сыграют в финальной серии НБА 2024.
В ½ финала «Бостон» был сильнее «Индианы Пэйсерс» — 4−0. Счет в полуфинальной серии «Даллас» — «Миннесота Тимбервулвз» — 4−1. Стартует решающая стадия в Бостоне в пятницу, 7 июня. Публикуем расписание финальной серии НБА. Время начала — московское.
Расписание финала НБА 2024:
Дополнительные матчи (если понадобятся):