Финал НБА 2024: кто играет и расписание матчей серии

В ½ финала «Бостон» был сильнее «Индианы Пэйсерс» — 4−0. Счет в полуфинальной серии «Даллас» — «Миннесота Тимбервулвз» — 4−1. Стартует решающая стадия в Бостоне в пятницу, 7 июня. Публикуем расписание финальной серии НБА. Время начала — московское.