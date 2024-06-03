До НБА рукой подать! Российский талант бросил «Реал» ради игры в США

Егор Дёмин: биография баскетболиста, за кого играет, попадёт ли в НБА, какой рост, почему ушёл из Реала, гражданство | Источник: Соцсети

Европа — кузница баскетбольных талантов. Мадридский «Реал» воспитал ещё одного юного кудесника оранжевого мяча. Правда, на этот раз он не из Словении, а из России! Слухи о том, что Егор Дёмин будет со следующего сезона выступать в американской студенческой лиге NCAA, ходили давно, но теперь об этом стало известно официально. Подробно разберём, где продолжит карьеру российский разыгрывающий.

Хоть Егор провёл и не так много времени в играх за основную команду, но его талант и умения отмечают практически все. В NCAA Дёмин будет выступать за Университет Бригама Янга (BYU) — частный исследовательский университет в Прово, штат Юта. Он был основан в 1875 году религиозным лидером Бригамом Янгом. «Пумы» играют в довольно сильной конференции Big 12.

За многолетнюю историю университета баскетбольной команде так и не удалось ни разу выиграть чемпионство в NCAA, но стоит учитывать, что в BYU принято развивать молодые таланты, а многие просто идут в заведения статусом повыше. Однако в истории колледжа были очень известные игроки, которые в дальнейшем не только попали в НБА, но и играли там немаловажные роли в командах. Например, Дэнни Эйндж — баскетболист легендарных «Селтикс» 80-х, впоследствии генеральный менеджер «Бостона» и «Юты Джаз». Неплохую карьеру сделали Джиммер Фредетт и Шон Брэдли.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241531&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, BYU не хватает звёзд с неба, но при этом частый участник «Мартовского безумия», и в 2024 году команда пробилась в самый заветный студенческий турнир на планете. Жаль, конечно, что вылетела в первом же раунде. Хорошего на самом деле много! Город Прово, где находится учебное заведение — не мегаполис (население на 2020 год составляет 115 162 человека). Думаю, в этом месте есть развлечения, но всё же это не Лос-Анджелес, Нью-Йорк или Майами, где можно зависнуть надолго.

Поэтому российский талант должен сосредоточиться на баскетболе. К тому же «пум» возглавил Кевин Янг, который последние восемь лет работал помощником в «Филадельфии Сиксерс» и «Финикс Санз», а девять лет до этого являлся тренером в D-лиге (ныне G League). Дёмин трогательно попрощался с «Реалом»: Я пишу это письмо, чтобы выразить свою глубочайшую благодарность за незабываемые три года, которые я провёл в вашей престижной программе. Путь, который я начал с «Реалом» был преобразовательным, и я глубоко благодарен за опыт, уроки и воспоминания, которые останутся со мной навсегда«. А следом поделился фотографией в футболке BYU и написал: “Давайте зажжём, Бригам Янг. Вперёд, “Кугарс”.

Многие авторитетные баскетбольные издания включают Дёмина в топ-15 игроков драфта НБА 2025 года, а ESPN и вовсе в топ-10 (девятое место). Парень выиграл две юношеские Евролиги в составе «Реала» и полностью оправдывает авансы в свой адрес. 18-летний разыгрывающий, вероятно, будет самым ярким баскетболистом BYU в следующем сезоне. Осталось сделать последний шаг к НБА!