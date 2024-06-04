Майку Коби Брайанта продали за 1,2 миллиона долларов

Майка с 24-м номером была выставлена за сумму в 1 миллион долларов. Позднее цена выросла до 1,2 миллиона. Имя покупателя лота не сообщается.

В данной майке Брайант получил разрыв левого ахиллова сухожилия во время матча против «Голден Стэйт Уорриорз», который прошел 12 апреля 2013 года. После полученной травмы Брайант поднялся с паркета, выполнил два штрафных броска, после чего самостоятельно покинул площадку, набрав в общей сумме 34 очка в победном для «Лейкерс» матче (118:116).

Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек. Никто не выжил.