10:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В НБА может появиться команда из Мексики

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает включение в состав лиги команд из американских Сиэтла и Лас-Вегаса, а также из Мехико, сообщил комиссар лиги Адам Сильвер, его слова приводит NBC Sports.

Источник: AP 2023

На данный момент в состав лиги входят 30 команд, из которых 29 из США и одна — из Канады. В текущем сезоне чемпионство разыгрывают «Бостон» и «Даллас», «Селтикс» ведут в серии до четырех побед со счетом 2−0.

«Мы должны понимать, какие у нас соглашения с телевещателями, перед тем, как перейдем к расширению. Мы находимся на завершающей стадии сделок по ним. Но если они будут успешными в плане большего количества денег для лиги, для команд, тогда мы посмотрим на увеличение лиги. По всему миру много классного баскетбола. Думаю, нет сомнений, что через какое-то время в лиге будет больше команд. Были разговоры о возвращении в Сиэтл, Лас-Вегас, без сомнений, когда-нибудь — Мехико. В целом очень много американских и канадских городов, которые обращались к нам», — сказал комиссар.

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