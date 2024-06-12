В НБА может появиться команда из Мексики

«Мы должны понимать, какие у нас соглашения с телевещателями, перед тем, как перейдем к расширению. Мы находимся на завершающей стадии сделок по ним. Но если они будут успешными в плане большего количества денег для лиги, для команд, тогда мы посмотрим на увеличение лиги. По всему миру много классного баскетбола. Думаю, нет сомнений, что через какое-то время в лиге будет больше команд. Были разговоры о возвращении в Сиэтл, Лас-Вегас, без сомнений, когда-нибудь — Мехико. В целом очень много американских и канадских городов, которые обращались к нам», — сказал комиссар.