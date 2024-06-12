Умер победитель Олимпиады 1960 года и чемпион НБА Джерри Уэст

На протяжении всей игровой карьеры Уэст выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», он был игроком команды с 1960 по 1974 год и один раз стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). С 1976 по 1979 год Уэст возглавлял «Лейкерс», а в 1982 году стал генеральным менеджером клуба и проработал в этой должности до 2000 года. За этот период «Лейкерс» пять раз стали чемпионами НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988). Также Уэст был генменеджером «Мемфиса» (2002−2007), «Голден Стэйт» (2011−2017) и «Лос-Анджелес Клипперс» (с 2017 года).