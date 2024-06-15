«Даллас» обыграл «Бостон» в четвёртом матче финала НБА и продолжает борьбу за чемпионство

Хозяева одержали победу со счётом 122:84 и сократили отставание в серии (1−3).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету 29 очков, пять подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 21 очком, четырьмя подборами и шестью передачами.
Самым результативным в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 15 очков, совершил пять подборов и отдал три передачи. Другой лёгкий форвард Сэм Хозер отметился 14 очками и четырьмя подборами.