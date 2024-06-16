Снуп Догг о пятом матче финала Западной конференции: Я стал фанатом Луки Дончича тем вечером

«Никогда не видел Луку Дончича вживую, Кайри Ирвинг — мой хороший друг. Просто хотел посмотреть хороший баскетбол. Лука не обращался ко мне. Фанат за моей спиной весь матч поливал его дерьмом. Орал: “Лука, ты плакса. Поплачь!”. Когда Лука вывел свою команду вперед, он ответил ему: “Кто плачет теперь, мазафакер?!”. Мне очень понравилось его поведение. Он отвечает на давление. Тем вечером я стал фанатом Луки. Сейчас они проигрывают, но серия еще не закончена», — рассказал Снуп Догг.