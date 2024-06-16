16 июня, источник: Чемпионат.com

НБА представила новый список кандидатов на звание MVP финала НБА. Дончич только третий

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила обновлённый список из пяти кандидатов на звание MVP финала НБА.

НБА представила новый список кандидатов на звание MVP финала НБА. Дончич только третий | Источник: Чемпионат.com

Данную информацию лига разместила на своём официальном сайте.

Топ-5 игроков:

  1. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
  2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
  3. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
  4. Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»).
  5. Джру Холидэй («Бостон Селтикс»).

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Встреча состоится в Бостоне и начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3−1 ведут «кельты».

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