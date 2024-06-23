Самый ценный игрок финала плей-офф НБА Браун потерял чемпионский перстень

ТАСС, 23 июня. Игрок «Бостона» Джейлен Браун потерял перстень, вручаемый за победу в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), во время чемпионского парада команды. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

18 июня «Бостон» в пятом матче финальной серии дома обыграл «Даллас» со счетом 106:88 и в рекордный, 18-й раз стал чемпионом НБА. По окончании встречи Брауна признали лучшим игроком прошедшего противостояния.

«Вознаграждение тому, кто найдет это кольцо, которое было потеряно на параде», — написал Браун.