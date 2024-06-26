Форвард «Бруклина» Бриджес перейдет в «Нью-Йорк»
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Микал Бриджес перейдет в «Нью-Йорк Никс» в обмен на Бояна Богдановича, сообщает ESPN.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Микал Бриджес перейдет в «Нью-Йорк Никс» в обмен на Бояна Богдановича, сообщает ESPN.
По данным источника, «Никс» также отдадут «Нетс» четыре незащищенных пика в первых раундах драфта (2025, 2027, 2029, 2031), защищенный выбор в первом раунде 2025 года, обмен незащищенными пиками в 2028 году и выбор во втором раунде драфта 2025 года. «Бруклин» и «Нью-Йорк» совершили свой первый обмен между командами с 1983 года.
Отмечается, что в «Никс» Бриджес воссоединяется с бывшими товарищами по студенческой команде «Вилланова Уайлдкэтс» Джаленом Брансоном, Джошем Хартом и Донте Дивинченцо. Вместе они выиграли титул NCAA в 2016 году.
Бриджесу 27 лет. Он был выбран «Филадельфией» на драфте НБА 2018 года под 10-м номером и был обменян в «Финикс». В феврале 2023 года перешел «Бруклин». За свою карьеру в НБА Бриджес ни разу не пропустил ни одной игры, в прошлом сезоне набирал в среднем 19,6 очка.