Сына Леброна Джеймса не выбрали в первом раунде драфта НБА

В июле 2023 года Бронни Джеймс перенес остановку сердца во время тренировки. Баскетболиста срочно госпитализировали. После улучшения состояния его перевели из отделения интенсивной терапии, а через два дня выписали из больницы. В декабре он дебютировал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университетскую команду Южной Калифорнии.

«Выбирайте меня только в том случае, если считаете, что я достаточно хорош, а не из-за моего отца», — сказал во время процедуры драфта 19-летний Бронни Джеймс.

Первым номером драфта стал французский форвард Закари Рисаше, его выбрал клуб «Атланта Хокс». В сезоне-2023/24 он выступал в составе французского «Бурка». Второй номер получил французский центровой Александр Сарр, который был выбран «Вашингтон Уизардс». Третьим номером стал американский защитник Рид Шеппард, который достался «Хьюстон Рокетс».

Также под номерами с четвертого по десятый выбраны:

4. «Сан-Антонио Спёрс» — защитник Стефон Касл (США);

5. «Детройт Пистонс» — форвард Рон Холланд (США);

6. «Шарлотт Хорнетс» — форвард Тиджан Салон (Франция);

7. «Портленд Трэйл Блейзерс» — центровой Донован Клинган (США);

8. «Сан-Антонио» (обменян в «Миннесоту Тимбервулвз») — защитник Роб Диллингем (США);

9. «Мемфис Гриззлис» — центровой Зак Иди (Канада);