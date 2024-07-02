Династия «Голден Стэйт» завершилась! Легенда клуба променял Карри на Дончича

Клэй Томпсон подписал контракт с Даллас Маверикс, Голден Стэйт Уорриорз, Стефен Карри, рынок свободных агентов НБА, Лука Дончич | Источник: Getty Images

Второй день рынка свободных агентов начался с новости о том, что Клэй Томпсон идеально вписался бы в «Лос-Анджелес Лейкерс», а руководство «озёрников» постарается сделать всё возможное, чтобы атакующий защитник присоединился к клубу во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Легендой «Голден Стэйт Уорриорз» интересовались многие клубы, так как опытный ветеран с чемпионским опытом и невероятной «трёшкой» нужен каждому, но повезло больше всех «Даллас Маверикс».

По сообщению известного журналиста и инсайдера Эдриана Войнаровски, Клэй Томпсон договорился с клубом из Техаса, который буквально пару недель назад играл в финале НБА, о трёхлетнем контракте на $ 50 млн. Незабываемый 11-й номер «воинов» перейдёт в «Даллас» по схеме «сайн-энд-трейд» с участием нескольких клубов. В свою очередь, из стана «Маверикс» в «Шарлотт Хорнетс» отправится форвард Джош Грин.

Сделка ещё до конца не завершена, но если у Томпсона были предложения от клубов на четыре года с большим количеством денег, как утверждает Войнаровски, а он всё равно решил подписаться с «Далласом» в надежде выиграть ещё одно чемпионство, то это уже говорит о многом. Немаловажным фактором его перехода является налогообложение в Техасе, которое является одним из самых низких в США.

Остаётся непонятным, что получат «Уорриорз» от «сайн-энд-трейда» с участием Томпсона. Клуб из Сан-Франциско пока не дал согласия на завершение этой сделки. Это не говорит о том, что Клэй не перейдёт в «Даллас», но на это потребуются дополнительные переговоры и доработка деталей. «Маверикс» могли бы подписать защитника, но тогда ему пришлось бы подписаться за меньшие деньги.

«Голден Стэйт» практически сразу после объявления новости о Томпсоне заключил однолетний контракт с Де’Энтони Мелтоном на $ 12,8 млн. В прошлом сезоне защитник набирал 11,1 очка, 3,7 подбора, 3,0 передачи и 1,6 перехвата. Довольно неплохое усиление, но это не игрок уровня Клэя и точно не его замена. «Далласу» с возможным уходом Тима Хардуэя-младшего необходим будет качественный трёхочковый специалист, а кто подойдёт на эту роль, как не Клэй, который является одним из лучших снайперов НБА в истории.

К тому же в «Далласе», помимо невероятного Луки Дончича, есть Кайри Ирвинг. Каждый из этой пары умеет разбираться с соперниками один в один, стягивая на себя оборону соперника, за счёт чего открывая простор на дуге другим игрокам. Клэй на протяжении всей карьеры прекрасно «пулял» и с сопротивлением, а открытые попытки и вовсе щёлкал как орешки, может быть, за исключением последнего сезона. Не стоит забывать, что сейчас Томпсону предстоит доказывать на деле, что он чего-то стоит. Он ушёл из своей родной команды, где его боготворили болельщики, но руководство не хотело выдавать легенде контракт сроком более двух лет, после чего 11-й номер сказал: «До свидания».

Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон провели вместе 720 игр, одержав 420 побед в регулярном чемпионате и 98 — в плей-офф. Клуб с легендарным трио во главе выиграл 23 серии плей-офф, шесть раз выходил в финал НБА и четыре раза становился чемпионом. Клэй покидает «Голден Стэйт» после 13 сезонов в команде. Он пережил всё: расцвет «воинов», чемпионства, приход и уход Дюранта, две жутких травмы подряд и невероятную любовь простых фанатов, которые любили его не меньше, чем Карри, за его простоту и отменную работу на паркете. Сомнений в том, что «Уорриорз» выведут из обращения номер Томпсона, быть не должно, но он ещё попылит в «Далласе», а может, и станет пятикратным чемпионом НБА, что удавалось единицам.

Клэй на своих плечах вытащил не одну серию плей-офф в составе «Голден Стэйт». Чего только стоит легендарная шестая игра плей-офф НБА 2016 года с «Оклахома-Сити Тандер» в финале Запада. Это было незабываемо! Но всему приходит конец… Династия «Голден Стэйт Уорриорз» официально подошла к неизбежному — финалу. Точку в истории легендарного трио поставил именно Клэй Томпсон. Защитнику предстоит продолжать писать свою собственную историю, но уже в «Далласе». Дончич, Ирвинг, Томпсон, Вашингтон и Лайвли — звучит перспективно, не так ли? Может быть, техасцы снова окажутся в финале НБА.