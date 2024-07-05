Билл Симмонс раскритиковал НБА за недавние изменения: Лига должна заботиться о хорошем баскетболе

Симмонс объяснил, почему новое коллективное соглашение, принятое в прошлом году, в сочетании с отсутствием четкого видения у офиса лиги навредили НБА.

По мнению журналиста, все это привело к тому, что НБА стала менее интересной, чем НФЛ.

«Плей-офф оказался не очень хорош. Случилось много травм, как мне кажется, люди были скорее недовольны, чем довольны увиденным. Больше всего я люблю баскетбол, но тут подумал: “Я готов к футболу. Я готов окунуться в это с головой. Я готов к первой неделе НФЛ”. Футбол более веселый, это более продуманный вид спорта на данном этапе, чем баскетбол», — заявил Симмонс.

Журналист считает, что НБА погналась за конкурентным балансом и равными условиями игры в ущерб привлекательности продукта непосредственно на площадке.

«В конечном счете, лига должна заботиться о хорошем баскетболе. Они так отчаянно пытаются создать равенство и избавиться от половины команд в нижней половине таблицы, которые представляют из себя жалкое зрелище — ради этого они наказывают команды, которые отличались грамотной работой», — утверждает Симмонс.

Известный эксперт также перечислил другие проблемы НБА, которые руководители лиги могли бы решить вместо того, чтобы серьезно менять финансовые правила при построении команд.