Билл Симмонс раскритиковал НБА за недавние изменения: Лига должна заботиться о хорошем баскетболе
Билл Симмонс рассказал о проблемах сегодняшней НБА.
Билл Симмонс рассказал о проблемах сегодняшней НБА.
Симмонс объяснил, почему новое коллективное соглашение, принятое в прошлом году, в сочетании с отсутствием четкого видения у офиса лиги навредили НБА.
По мнению журналиста, все это привело к тому, что НБА стала менее интересной, чем НФЛ.
«Плей-офф оказался не очень хорош. Случилось много травм, как мне кажется, люди были скорее недовольны, чем довольны увиденным. Больше всего я люблю баскетбол, но тут подумал: “Я готов к футболу. Я готов окунуться в это с головой. Я готов к первой неделе НФЛ”. Футбол более веселый, это более продуманный вид спорта на данном этапе, чем баскетбол», — заявил Симмонс.
Журналист считает, что НБА погналась за конкурентным балансом и равными условиями игры в ущерб привлекательности продукта непосредственно на площадке.
«В конечном счете, лига должна заботиться о хорошем баскетболе. Они так отчаянно пытаются создать равенство и избавиться от половины команд в нижней половине таблицы, которые представляют из себя жалкое зрелище — ради этого они наказывают команды, которые отличались грамотной работой», — утверждает Симмонс.
Известный эксперт также перечислил другие проблемы НБА, которые руководители лиги могли бы решить вместо того, чтобы серьезно менять финансовые правила при построении команд.
«На самом деле лига должна заниматься другими вещами, если бы ее действительно волновало все это дерьмо, в чем я не уверен. Скажем, если бы их волновали вопросы здоровья, то расписание состояло бы не из 82 игр. У нас сейчас каждое межсезонье — это рулетка, когда парни просто прыгают из команды в команду, 15 организаций недовольны, 20 суперзвезд и звезд недовольны. Одна из вещей, которую мы должны исправить — это позаботиться о преемственности и вознаграждении клубов за преемственность, за правильный подбор игроков, за сохранение ядра. Именно это должно быть тем, к чему следует стремиться НБА», — считает Симмонс.