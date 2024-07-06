Два чемпиона НБА — одна олимпийская цель. Леброн и Карри готовы зажечь в Париже

Баскетбол, Олимпиада-2024: Леброн Джеймс и Стефен Карри, роль игроков в сборной США, кто сыграет, состав американцев | Источник: Getty Images

Июль в Париже обещает быть жарким, и не только из-за погоды. Олимпийские игры на подходе, и баскетбольное сообщество в предвкушении. Сборная США? На бумаге она выглядит как обычные фавориты. В составе: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри — ветераны, чьи имена говорят сами за себя. Эмбиид, Тейтум, Букер и Холидэй придают команде глубину, а Дэвис, Адебайо, Эдвардс, Халибёртон и Леонард могут решить исход игр.

Вопрос о месте Леброна Джеймса в стартовой пятёрке не вызывает сомнений. Эксперты и фанаты могут спекулировать, но всё сводится к одному: Леброн будет начинать матчи как пойнтфорвард. Это решение позволит Стефену Карри играть более свободно. «Представить Леброна на скамейке? Не стоит. Он будет диктовать игру с самого начала», — говорится в материале The Athletic со ссылкой на источники в Федерации баскетбола США.

Леброн Джеймс, выходящий со скамейки запасных, маловероятный вариант. Его статус в мировом баскетболе неоспорим, и его влияние на игру остаётся значительным, несмотря на возраст. Он продолжает демонстрировать игру высокого уровня, и мысль, что он может быть запасным баскетболистом, не находит подтверждения в реальности. Леброн — это ключевая фигура для любой команды и турнира.

Стефен Карри и Леброн Джеймс определили облик баскетбола за последние 10 лет. Их соперничество, ознаменованное четырьмя финалами НБА, где трижды побеждал звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт» (2015, 2017 и 2018), стало настоящей классикой. Они оба заслужили право быть увековеченными в Зале славы баскетбола и теперь могут сыграть вместе на международной арене.

В прошлом году были разговоры, что «Уорриорз» могли бы собрать Стефена Карри и Леброна Джеймса в одной команде, но эта идея так и не вышла за рамки предположений. Сейчас Стив Керр, рулевой сборной США, рассматривает возможность реализации этого дуэта на Олимпийских играх в Париже. Представьте: Леброн инициирует контратаку, отдаёт пас Карри, и тот решает исход владения своим фирменным трёхочковым. Или вот Карри делает ассист, а Леброн заканчивает атаку мощным данком, показывая, что возраст для него не более чем число.

В преддверии Олимпийских игр внимание публики неизбежно сосредоточится на Стефене Карри и Леброне Джеймсе. Для Карри это первый опыт олимпийской арены, а для Леброна — возможность добавить третье золото к своей коллекции (он уже имеет две золотые медали — 2008 и 2012 годов и бронзовую — 2004-го). Их потенциальное партнёрство на площадке — это сочетание талантов, своего рода симбиоз опыта и новаторства. С такими джокерами в рукаве сборная США выглядит как фаворит. Роль Леброна в команде кажется предрешённой — он будет вести игру с самого начала. А сочетание его игры с Карри обещает стать главным украшением турнира.