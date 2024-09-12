«Больше туда я не пойду». Почему Джордан страшно боится воды? История очень трагичная

Фигура Майкла Джордана для многих стала буквально синонимом успеха. Многочисленные индивидуальные награды, титулы в НБА, выгодные финансовые контракты, признание экспертов и болельщиков по всему миру. Эм Джей был бесстрашен на площадке и решителен за её пределами. Но даже он не был лишён страхов, которые тщательно скрывал за брутальной внешностью. Об одной из таких фобий мы сегодня и поговорим. «Я помню, как однажды говорил с Майклом о вещах, которых он боится, и полагал, что он упомянет о смерти или серьёзной травме. Однако он сказал о плавании», — поделился журналист и автор книги «Правила Джордана» Сэм Смит.