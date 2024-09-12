Патрик Беверли оценил вероятность внедрения четырехочковых в НБА

«Я не исключаю НБА. Они любят экспериментировать и вносить новшества. К примеру, ввести подобные линии на год и посмотреть на то, как они работают. Или сказать так: “Пусть G-лига введёт их первой и посмотрит, что из этого получится”. Однако как будут обстоять дела с четырёхочковыми бросками или пятиочковыми передачами? Да, вы сможете набирать много очков, но точность бросков будет ужасна. Вполне вероятно, что такая характеристика подходит лишь для некоторых парней в лиге. Не хочу кого-то защищать. Игроки НБА умные, они не стали бы делать бросок с такого расстояния, поскольку не могут сделать даже трёшку. Эти парни определённо не смогут сделать четырёхочковый бросок», — приводит слова Патрика портал Fadeaway World.