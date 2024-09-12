Чемпион НБА рассказал об изнурительных тренировках Леброна Джеймса

«Он невероятен, просто невероятен. Но, послушайте, я своими глазами видел его отношение к работе и преданность своему телу. Его величие исходит из его работы над своим телом. И то количество времени, которое он тратил на разминку, растяжку, силовые упражнения, работу с резинкой и массаж, это было изнурительно.



Я тогда просто хотел выпить пива и немного потаскать тяжести. Его стремление быть на пике физической формы — вот что отличает его от всех остальных.



Поэтому я не удивлён, но когда я вижу его там в 40 лет, то думаю: “Боже мой, Леброн, ты лучше большинства из нас, потому что это тяжёлая работа для любого, не говоря уже о 40-летнем”, — сказал Баттье в эфире SiriusXM NBA Radio.