Расширение НБА. Когда ждать новые клубы и на сколько миллиардов обогатится лига?

Разговоры о присоединении к НБА новых команд ведутся уже много лет. Североамериканская лига возникла в 1946 году и тогда насчитывала 11 команд. Организация никогда не была статичной, и состав её участников то пополнялся новым членами, то некоторых из них терял. Сейчас на площадках лиги выступает 30 клубов. В последний раз она расширялась в 2004 году. 20 лет назад список участников НБА пополнился «Шарлотт Бобкэтс» (ныне «Шарлотт Хорнетс»). С тех пор двери организации оставались плотно закрытыми. Но слухи о новичках никогда не прекращались. Сперва несколько фирм объявят о планах строительства новых арен в Лас-Вегасе. Затем о намерении создать франшизу в том же Лас-Вегасе заявит четырёхкратный чемпион лиги, а по совместительству миллиардер Леброн Джеймс. Кажется, все только и ждут, когда НБА наконец расширится.