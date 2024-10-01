Рэкет и торговля людьми. Богачи в США творили жуткие вещи. Ведут ли ниточки к Леброну?

Первая громкая волна обвинений прокатилась в ноябре 2023 года, когда бывшая девушка Пи Дидди, Кассандра Вентура, публично заявила, что он на протяжении нескольких лет подвергал её насилию и контролировал всю её жизнь — как личную, так и профессиональную. Вентура быстро добилась урегулирования иска на $ 30 млн, но это лишь разожгло интерес к её истории. Десятки женщин начали выступать с новыми обвинениями против рэпера, одно ужаснее другого. Среди них были упоминания о групповом изнасиловании несовершеннолетних, секс-торговле и даже о видеозаписях этих «вечеринок». Это превращалось в гротескную картину, которая не могла оставить равнодушными ни общественность, ни прессу.