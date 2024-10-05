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«Лейкерс» уступили «Миннесоте» в предсезонной игре НБА

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в городе Палм-Дезерт, завершилась со счетом 124:107 (36:23, 22:26, 37:39, 29:19) в пользу «Миннесоты». Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Джош Майнотт, набравший 22 очка.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не принимал участия в матче. Его сын Бронни провел на паркете 16 минут и за это время набрал два очка, сделал один подбор, одну передачу и три блок-шота.

В другой встрече «Юта Джаз» дома нанесла поражение новозеландской команде «Нью-Зиланд Брейкерс» — 116:87 (29:29, 34:18, 27:23, 26:17).