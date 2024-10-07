Леброн впервые сыграл с сыном за «Лейкерс». Уникальная история в НБА

Момент получился действительно исторический. Отец и сын еще никогда не играли вместе в НБА, а в истории североамериканского спорта таких случаев до этого было всего два. В начале 1990-х — в бейсболе, когда за «Сиэтл Маринерс» вместе выступали Кен Гриффи-старший и Кен Гриффи-младший, и в хоккее — когда Горди Хоу играл со своими сыновьями Марти и Марком за «Хьюстон Аэрос» в ВХА и за «Хартфорд Уэйлерс» в НХЛ.