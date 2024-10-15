Звезда НБА может заработать рекордные $ 345 млн! Но ему нужно выполнить непростое условие

Новый атакующий защитник «Кингз» славится тем, что берёт на себя огромное количество бросков. Особенно со средней дистанции. Это уменьшит количество моментов, когда с мячом в подобной ситуации мог бы оказаться Фокс. Пока выводы делать рано, нужно будет посмотреть за стартом команды в регулярке. ДеАарон на протяжении всей карьеры неустанно трудился, чтобы превратиться в звезду. В этого парня хочется верить и сопереживать ему, так как он совместно с Домантасом Сабонисом и Майком Брауном поднял «королей» на новый уровень по сравнению с тем, какое раньше было представление у людей о франшизе.