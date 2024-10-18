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Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс»

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Финикс Санз» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2024

Встреча в Финиксе закончилась победой гостей в овертайме со счетом 128:122 (35:30, 27:37, 20:23, 31:23, 15:9). Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис из «Лейкерс», набравший 35 очков и сделавший 10 подборов, еще 35 очков забросил Далтон Кнехт. У хозяев 22 очка на счету Девина Букера.

Результаты других матчей:

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:116 (OT);

«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 109:84;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 126:132;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хокс» — 104:99;

«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 129:107;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 113:91.