Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс»

Встреча в Финиксе закончилась победой гостей в овертайме со счетом 128:122 (35:30, 27:37, 20:23, 31:23, 15:9). Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис из «Лейкерс», набравший 35 очков и сделавший 10 подборов, еще 35 очков забросил Далтон Кнехт. У хозяев 22 очка на счету Девина Букера.