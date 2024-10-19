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Сын Леброна Джеймса набрал 17 очков в предсезонном матче НБА

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2024

Встреча, которая прошла в Сан-Франциско, закончилась победой хозяев площадки со счетом 132:74 (36:18, 30:22, 38:22, 28:12). Самым результативным игроком встречи стал Куинси Оливер из «Лейкерс», набравший 22 очка, Бронни Джеймс набрал 17 очков. У победителей 17 очков набрал Джонатан Куминга.

Результаты остальных матчей:

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 118:117;

«Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:99;

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 112:116;

«Мемфис Гриззлис» — «Майами Хит» — 109:114;

«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 139:137;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — 124:86.