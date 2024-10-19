Сын Леброна Джеймса набрал 17 очков в предсезонном матче НБА

Встреча, которая прошла в Сан-Франциско, закончилась победой хозяев площадки со счетом 132:74 (36:18, 30:22, 38:22, 28:12). Самым результативным игроком встречи стал Куинси Оливер из «Лейкерс», набравший 22 очка, Бронни Джеймс набрал 17 очков. У победителей 17 очков набрал Джонатан Куминга.