«Бостон» постарается защитить титул, Леброн Джеймс сыграет с сыном. Стартует сезон НБА

В первой встрече действующий чемпион лиги «Бостон» примет «Нью-Йорк». Игра начнется в 02:30 мск. В 05:00 мск «Лос Анджелес Лейкерс» дома сыграет с «Миннесотой». Всего в рамках регулярного чемпионата каждая из 30 команд проведет по 82 матча. Турнир завершится 14 апреля 2025 года.
Шесть лучших команд Запада и Востока по итогам регулярного чемпионата выйдут в четвертьфинал конференций. Клубы, которые займут места с 7-го по 10-е в своих конференциях, сыграют матчи плей-ин за право участвовать в плей-офф. Игры плей-ин пройдут с 15 по 18 апреля, плей-офф стартует 19 апреля. Все серии плей-офф пройдут до четырех побед, первый матч финала состоится 5 июня.
По ходу сезона во второй раз в истории будет разыгран Кубок НБА. Команды разбиты на шесть групп, по итогам кругового турнира лучшие клубы каждой группы и по одной команде конференций из занявших вторые места выйдут в четвертьфинал. Игры группового этапа Кубка НБА будут проходить с 12 ноября по 3 декабря по вторникам и пятницам. Четвертьфиналы состоятся
Полуфинальные матчи и финал пройдут в Лас-Вегасе (штат Невада). Все игры Кубка НБА, кроме финала, будут учитываться в таблице регулярного чемпионата. В прошлом сезоне обладателями трофея стали «Лейкерс», которые в финале обыграли «Индиану» (123:109).
Три встречи регулярного чемпионата пройдут за пределами США и Канады. 2 ноября в Мехико сыграют «Майами» и «Вашингтон», 23 и 25 января в Париже встретятся «Сан-Антонио» и «Индиана». Матч звезд пройдет 16 ноября, днем ранее состоится мастер-шоу. Мероприятие пройдет в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт».
Отец и сын в одной команде
В июле четырехкратный чемпион НБА 39-летний Леброн Джеймс подписал новый контракт с «Лейкерс», за которых он выступает с 2018 года. Форвард является рекордсменом лиги по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах (40 474) и плей-офф (8 162), а также по числу участий в Матче звезд (20). Предстоящий сезон станет для Джеймса 22-м в НБА, игрок повторит рекорд лиги по этому показателю, который пока единолично принадлежит американцу Винсу Картеру.
«Леброн — великий игрок, — сказал ТАСС четырехкратный чемпион СССР Владимир Гомельский. — Он все доказал, он обладает уникальным набором качеств. Но для того, чтобы он вытащил “Лейкерс” хотя бы на 50% побед в регулярном чемпионате, я думаю, этого не хватит. Потому что выжать из себя сверхмотивацию и заставить свое тело выдать еще один выдающийся сезон — он же не железный дровосек».
28 июня «Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса Бронни Джеймса под общим 55-м номером на драфте НБА, 3 июля он заключил с клубом контракт новичка. Джеймсы могут стать первыми отцом и сыном, которые будут одновременно играть в НБА.
Бронни Джеймсу 20 лет, ранее он выступал за команду Высшей школы Сьерра-Каньона, в 25 матчах за команду Университета Южной Калифорнии он в среднем набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи. «Он будет получать мусорное время и какие-то считанные минуты в не очень напряженных матчах, проводимых на площадке вместе с отцом. Не надо идеализировать его, таких атакующих защитников в НБА — человек 60. То, что “Лейкерс” его подписали, — очень неплохой рекламный ход, но пользы от мальчика они не дождутся», — считает Гомельский.
В прошлом сезоне «Лейкерс» заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда проиграла «Денверу» (1−4). В мае клуб объявил об увольнении главного тренера Дарвина Хэма. Новым наставником команды из Лос-Анджелеса стал 40-летний Джей Джей Реддик, который ранее не работал главным тренером.
«Там надо состав обновлять. Можно было еще этим летом Леброна и Энтони Дэвиса удачно обменять — не сделали. Ну и опять будет как в прошлом сезоне. Нет там команды, кто бы там не тренировал. Я желаю Реддику нормальной карьеры, просто начинается она для него в очень тяжелых условиях, задатки у него есть», — сказал Гомельский.
Рекордный контракт Тейтума
Главным фаворитом предстоящего сезона будет действующий чемпион «Бостон». В прошлом сезоне команда уверенно выиграла регулярный чемпионат и потерпела лишь три поражения в плей-офф. В финальной серии со счетом 4−1 был обыгран «Даллас».
«В прошлом году финальная серия была не очень азартной и напряженной. Я думаю, что самой интересной серией НБА в плей-офф этого сезона будет предполагаемый мною финал Восточной конференции — “Бостон” против “Нью-Йорка”. Вот это будет действительно занимательно, если все будут здоровы у одной и другой команды, то будет сеча», — отметил Гомельский.
Действующие чемпионы сохранили в команде всех ключевых игроков, в межсезонье новый пятилетний контракт с клубом заключил Джейсон Тейтум. Соглашение, по которому он заработает рекордные для НБА $315 млн, начнет действовать с сезона-2025/26. В июле 2023 года самый ценный игрок плей-офф прошлого сезона Джален Браун заключил соглашение на $304 млн за пять лет. Из-за травмы начало сезона пропустит основной центровой «Бостона» Кристапс Порзингис, ожидается, что он не выйдет на площадку раньше декабря.
«Он травмоопасен. В прошлом году без него обходились, думаю обойдутся и еще. С ним “Бостон” выглядит в нападении разнообразнее, а с Элом Хорфордом лучше в защите. Конечно для “Бостона” было бы лучше, если бы он был здоров, но это не критично», — считает Гомельский.
Полуфиналист Восточной конференции прошлого сезона «Нью-Йорк» укрепил состав форвардом Микалом Бриджесом и центровым Карлом-Энтони Таунсом. Клуб также подписал новое четырехлетнее соглашение со своим лидером — Джаленом Брансоном. «Филадельфия» продлила контракты с Тайризом Макси и самым ценным игроком регулярного чемпионата сезона-2022/23 центровым Джоэлом Эмбиидом. Из «Лос-Анджелес Клипперс» в команду перешел восьмикратный участник Матчей звезд, олимпийский чемпион 2016 года Пол Джордж.
Почти не изменился состав «Милуоки». Самый ценный игрок регулярного чемпионата в 2019 и 2020 годах Яннис Адетокунбо заявил The Athletic, что его могут обменять, если команда не выиграет предстоящий чемпионат. О готовности бороться за титул заявил президент «Майами» Пэт Райли, в прошлом сезоне в первом раунде плей-офф команда уступила «Бостону» (1−4). После окончания сезона контракт истекает у лидера команды Джимми Батлера, который пропустил прошлый плей-офф из-за травмы.
Без явных фаворитов на Западе
Финалист прошлого сезона «Даллас» по-прежнему испытывает проблемы с глубиной состава, повторить прошлогодний успех подопечным Джейсона Кидда будет непросто. Из-за травмы голени все предсезонные матчи пропустил лидер команды словенец Лука Дончич. Главным приобретением клуба в межсезонье стал четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, который в последние годы не показывал лучшей игры.
Одним из фаворитов Западной конференции будет чемпион НБА 2023 года «Денвер» во главе с самым ценным игроком трех из последних четырех сезонов Николой Йокичем. Клуб пополнил состав 35-летним разыгрывающим, рекордсменом по количеству трипл-даблов Расселлом Уэстбруком. После победы в сезоне-2021/22 продолжается перестройка у «Голден Стэйт». 36-летнему разыгрывающему Стефену Карри, который провел всю карьеру в клубе, будет сложно рассчитывать на пятый чемпионский перстень в карьере.
В регулярном чемпионате первое место на Западе в прошлом сезоне заняла «Оклахома», а ее лидер Шей Гилджес-Александер претендовал на звание самого ценного игрока сезона. В межсезонье клуб обменял Джоша Гидди в «Чикаго», получив в замен Алекса Карузо. Состав команды также пополнил Айзея Хартенштайн, выступавший за «Нью-Йорк». Два новичка должны улучшить игру «Оклахомы» в обороне.
«На Западе есть разные варианты, но я думаю, наиболее возможный, что выиграет “Оклахома”. Молодая, очень неопытная, но очень талантливая команда. Но я не думаю, что если “Оклахома” выйдет в большой финал, то сможет оказать сопротивление той команде, которая выиграет Восточную конференцию», — считает Гомельский.
Прогресса ждут от первого номера прошлого драфта и лучшего новичка сезона француза Виктора Вембаньямы. «Сан-Антонио» летом подписал контракт с 39-летним разыгрывающим, двукратным олимпийским чемпионом Крисом Полом. Сам Вембаньяма завоевал серебряную медаль на домашней Олимпиаде.
«Наверное, он прибавит, хотя Олимпиада скомкала планы физической подготовки этого мальчика к сезону. По-прежнему он не может толкаться под щитами, не хватает мышечной массы, надо прибавлять. Он неплохо попадает, но это не решающий фактор, “Сан-Антонио” в плей-офф не попадет», — отметил Гомельский в беседе с ТАСС.
Снова без россиян
Шестой сезон подряд в НБА не выступит ни один россиянин. Последним российским игроком в лиге был Тимофей Мозгов. В сезоне-2018/19 он не провел ни одного матча, а годом ранее принял участие в 31 игре за «Бруклин».
В апреле свою кандидатуру на драфт НБА выставил центровой Владислав Голдин. С 2021 года он выступал в Главной баскетбольной лиге Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за команду «Флорида Атлантик». Однако позднее он решил провести еще один сезон в NCAA и перешел в «Мичиган».
Первый сезон НБА прошел в 1947 году. Самой титулованной командой является «Бостон». Команда завоевала 18 титулов и опередила по этому показателю «Лейкерс» (17 побед). Из российских игроков чемпионами НБА были Мозгов и Александр Каун, которые выиграли титул с «Кливлендом» в 2016 году.