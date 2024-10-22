«Бостон» постарается защитить титул, Леброн Джеймс сыграет с сыном. Стартует сезон НБА

Бронни Джеймсу 20 лет, ранее он выступал за команду Высшей школы Сьерра-Каньона, в 25 матчах за команду Университета Южной Калифорнии он в среднем набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи. «Он будет получать мусорное время и какие-то считанные минуты в не очень напряженных матчах, проводимых на площадке вместе с отцом. Не надо идеализировать его, таких атакующих защитников в НБА — человек 60. То, что “Лейкерс” его подписали, — очень неплохой рекламный ход, но пользы от мальчика они не дождутся», — считает Гомельский.