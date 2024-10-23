Уникальный случай в НБА! Отец и сын впервые вместе вышли на площадку и сотворили историю

«Когда это случится, тогда и случится. Не имеет значения, произойдёт это сегодня или позже — это всё равно будет особенным событием. Для меня это настоящее удовольствие, и я уже на тренировках и в предсезонке каждый день показываю ему, что значит быть профессионалом и как важно готовиться к каждому дню».