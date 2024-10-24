«Клипперс» в овертайме проиграли «Финиксу» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 116:113 (23:22, 24:17, 25:35, 31:29, 13:10) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл (29 очков и 12 подборов). У победителей 25 баллов в активе Кевина Дюранта.
Результаты других матчей:
«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:115;
«Атланта Хокс» — «Бруклин Нэтс» — 120:116;
«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:136;
«Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 97:116;
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 109:124;
«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 105:110;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз» — 123:111;
«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлис» — 124:126;
«Портленд Трэйл Блэйзерс»- «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:139.