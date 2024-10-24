«Клипперс» в овертайме проиграли «Финиксу» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 116:113 (23:22, 24:17, 25:35, 31:29, 13:10) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл (29 очков и 12 подборов). У победителей 25 баллов в активе Кевина Дюранта.