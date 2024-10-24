Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Клипперс» в овертайме проиграли «Финиксу» в матче НБА

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» в овертайме уступил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 116:113 (23:22, 24:17, 25:35, 31:29, 13:10) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл (29 очков и 12 подборов). У победителей 25 баллов в активе Кевина Дюранта.

Результаты других матчей:

«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:115;

«Атланта Хокс» — «Бруклин Нэтс» — 120:116;

«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:136;

«Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 97:116;

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 109:124;

«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 105:110;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз» — 123:111;

«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлис» — 124:126;

«Портленд Трэйл Блэйзерс»- «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:139.