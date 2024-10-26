«Лейкерс» обыграли «Финикс» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31). Самым результативным игроком стал форвард хозяев Энтони Дэвис, набравший 35 очков. В активе его одноклубника Леброна Джеймса 21 балл. У гостей 30 очков набрал Кевин Дюрант.