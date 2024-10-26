«Лейкерс» обыграли «Финикс» в матче НБА

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31). Самым результативным игроком стал форвард хозяев Энтони Дэвис, набравший 35 очков. В активе его одноклубника Леброна Джеймса 21 балл. У гостей 30 очков набрал Кевин Дюрант.
Результаты других матчей:
«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 115:107;
«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 116:101;
«Атланта Хокс» — «Шарлотт Хорнетс» — 125:120;
«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 113:101;
«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 123:98;
«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлис» — 128:108;
«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 122:133;
«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 86:127;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 103:105.