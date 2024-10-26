Сына Леброна Джеймса отправят в Лигу развития НБА после выездного турне

«Наши планы всегда меняются в зависимости от ситуации. Полагаю, сегодня у нас есть в составе два парня, которые могут появиться не в каждом матче. План перехода Бронни между “Лейкерс” и “Саут-Бэй” всегда был планом с самого первого дня. [Генеральный менеджер] Роб [Пелинка] и я говорили об этом регулярно. Леброн говорил об этом», — приводит слова Редика ESPN.