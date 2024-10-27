Никола, ну как же так? Сербская суперзвезда набрал 41 очко, но подвёл в важный момент

После неудачной точности на линии штрафных в предыдущей встрече с «Финиксом» Харден на этот раз был практически безупречен, реализовав 12 из 13 попыток. Особенно он проявил себя в последние полминуты, когда его четыре точных штрафных броска помогли «Клипперс» сохранить преимущество. В поддержку ему выступил Норман Пауэлл, который набрал 26 из своих 37 очков во второй половине игры. Это обеспечило «парусникам» мощный рывок и доказало, что «Клипперс» способны быть конкурентоспособными даже в самых напряжённых матчах.